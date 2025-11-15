«Die Unzerquizbaren»: So funktioniert das neue Quiz-Battle

Wie RTL im Vorfeld mitteilte, wird über vier Runden gespielt. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und zugleich gegen das prominente «Power–Duo» an. Die Herausforderung für Raab und Elton: Sie müssen sich immer auf eine Antwort einigen. Von den anfänglich fünf Kandidaten kommen schliesslich drei weiter in die Hauptrunde. Anschliessend folgt das Halbfinale mit nur noch zwei Kandidaten. Hier teilen sich Raab und Elton auf und treten jeder gegen einen Herausforderer an. Im Finale muss es der beste Kandidaten–Quizzer dann wieder mit den Stars im Duo aufnehmen.