«Die VIVA Story»: ARD Kultur zeigt im Dezember eine Doku über den Musiksender

Am 1. Dezember 1993 ging der deutsche Jugend– und Musiksender VIVA auf Sendung. Am 31. Dezember 2018 wurde er nach 25 Jahren abgeschaltet. Zum 30. Geburtstag des Sendestarts blickt ARD Kultur in einer dreiteiligen Doku auf Aufstieg, Erfolg und Absturz des Senders. Am vergangenen Montag (25. September) wurden die Dreharbeiten zu dem Projekt abgeschlossen. Alle drei Folgen von «Die VIVA Story – zu geil für diese Welt!» (Arbeitstitel) sind ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de abrufbar. Eine TV–Ausstrahlung soll Ende des Jahres folgen.