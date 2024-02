Die Voting-Ergebnisse sind da: Wie klar war Lucys Dschungel-Sieg?

Lucy liegt bei den Prüfungswahlen meist hinten

In der ersten Woche wählten die Zuschauer die Stars noch nicht aus der Show, sondern in die jeweilige Dschungelprüfung. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, ist nicht unbedingt ein Sympathieträger. Gewählt werden traditionell die Stars, die das Publikum leiden sehen will. Das waren zunächst Twenty4Tim (23), dann Leyla und schliesslich Kim Virginia (28). Wer sich in den Prüfungen bewährt, kommt weit, wie man in diesem Jahr an Tim und Leyla sehen konnte, die es bis ins Finale schafften.