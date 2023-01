Die weisse Gefahr: So schützt man sich vor Lawinen

Jeden Winter locken glitzernder Neuschnee und tiefer Powder zahlreiche Ski- und Snowboardfahrer abseits der Piste. Hinter dem schneeweissen Vergnügen lauert aber auch die Gefahr von Lawinen. Jedes Jahr verunglücken zahlreiche Wintersportler in Lawinen. Der Januar gilt als der Monat, in dem in den Alpen die meisten Schneebretter abgehen. Wer eine Tour ins Gelände plant, sollte gut vorbereitet und informiert sein. Wie schützt man sich vor Lawinen und was tun, wenn der Ernstfall eintritt?