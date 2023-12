«Die Wespe»: In Staffel 3 wird es für Eddie persönlich

«Die Wespe»: Die Story von Staffel drei

In der dritten Staffel wird Eddie von seiner familiären Vergangenheit eingeholt. Sein älterer Bruder Ecki taucht auf. Die Geschwister vereint die Leidenschaft für den Dartsport, ansonsten sind sie sich in herzlicher Abneigung verbunden. Anders als Eddie, der immerhin eine erfolgreiche Vergangenheit vorweisen kann, hat Ecki es an der Scheibe nie zu etwas gebracht. Nun versucht er, seinen jüngeren Bruder aufs Kreuz zu legen. Auf dem Weg zu einem Turnier sabotiert er Eddies Essen und lässt dessen Auto abschleppen.