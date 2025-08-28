Die Wetten laufen: Wer wird Taylor Swifts Trauzeugin?

Beim zukünftigen Bräutigam scheint die Wahl des Trauzeugen hingegen kein grosses Geheimnis zu sein – alle sehen seinen Bruder Jason Kelce (37), mit dem er auch einen gemeinsamen Podcast hat, als beste Option für den Posten. Doch es ist ja nicht nur die Frage nach dem Trauzeugen, die Wettbüros umtreibt. Auch wann und wo die Hochzeit stattfinden wird und wann der erste Nachwuchs ins Haus steht, gibt Anlass für Wetten. Mit den Antworten müssen sich die Swifties aber wohl noch etwas gedulden.