«Die Wollnys - Eine schrecklich grosse Familie»: Neue Folgen ab Juli

«Die Wollnys»: zwischen Hochzeitsstress und Wasserschaden

Die neuen Episoden drehen sich unter anderem um die bevorstehende Hochzeit des jüngsten Wollny–Sprosses Loredana (21). Bis zum grossen Tag in der Türkei, an dem sie ihrem Partner Servet (25) das Jawort geben will, gibt es für die Grossfamilie rund um Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) noch einiges zu erledigen.