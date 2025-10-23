«Die Zeit fliegt»: Ralf Schumacher gratuliert Sohn David zu Geburtstag

«Jeder Moment mit dir fühlt sich wie ein Segen an»

Davids Freundin Vivien teilt auf Instagram ebenfalls ein Bild, auf dem sie mit dem Geburtstagskind zu sehen ist. Auf Englisch schwärmt die Ungarin neben Herz–Emojis: «An denjenigen, der meine Tage mit Lachen, Wärme und endloser Liebe erfüllt – alles Gute zum Geburtstag, mein Herz. Jeder Moment mit dir fühlt sich wie ein Segen an und ich bin so dankbar dafür, dass du das Leben allein dadurch schöner machst, dass du darin bist.»