Die Zukunft des Reisens: Das sind die Trends bis 2030

Die Art und Weise, wie wir reisen, steht vor einem fundamentalen Wandel. Das zeigt ein aktueller Trendreport. Analysten haben zentrale Trends identifiziert, die das Reisen bis 2030 prägen werden. Die Erkenntnisse stammen aus dem «WTF – What the Future»–Report, einer neuen Studie, die in Zusammenarbeit mit der Reisesuchmaschine Kayak und «The Future Laboratory» entstanden ist. Das renommierte britische Zukunftsinstitut zählt seit seiner Gründung im Jahr 2001 zu den führenden Think Tanks für Trendforschung weltweit. Für die aktuelle Analyse haben die Forscher über 9.100 Reisende aus neun Ländern befragt, umfangreiche Daten ausgewertet und Experteninterviews geführt. Hier sind die wichtigsten Entwicklungen: