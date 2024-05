«Die Zweiflers» im TV: So gut ist die preisgekrönte Serie

Die Darsteller und ihre Rollen

Für «Die Zweiflers» konnte Serienschöpfer Hadda ein internationales Star–Ensemble verpflichten. So kennen Zuschauerinnen und Zuschauer Samuel–Darsteller Altaras möglicherweise bereits aus der Netflix–Miniserie «Unorthodox» oder aber dem Fernsehfilm «Nicht alle waren Mörder». Samuels Vater Jackie Horovitz, ein aus Russland eingewanderter Sexualtherapeut, wird verkörpert vom israelischen Darsteller Mark Ivanir (55), der zuvor bereits in der Historienserie «Babylon Berlin» mitwirkte, während Mutter Mimi Zweifler von der grossartigen Sunnyi Melles («Triangle of Sadness», 65) gespielt wird, die gefühlt jede Szene an sich reisst, in der sie zu sehen ist.