Diese 2023 verstorbenen Musik-Stars haben Geschichte geschrieben

Tony Bennett (3.08.1926–21.07.2023)

Frank Sinatra (1915–1998) bewunderte ihn: Tony Bennett war in den USA einer der populärsten Sänger und Entertainer des 20. Jahrhunderts. Er wurde von dem Komiker Bob Hope (1903–2003) während eines Auftritts der Sängerin Pearl Bailey (1918–1990) entdeckt, bei der er im Vorprogramm auftrat. Erstmals landete der Jazz–Sänger mit der Platte «I Left My Heart in San Francisco» (1962), auf der sich auch der gleichnamige Hit befindet, in den Top Five der Billboard 200 – den US–Charts. Das Lied ist eine der offiziellen Hymnen der Stadt San Francisco. Der Musiker mit italienischen Wurzeln kann über 70 Alben, mehrere Nummer–eins–Hits wie «Because of You» (1951) oder «Rags to Riches» (1953), 19 Grammys und einen Stern auf dem Walk of Fame vorweisen.