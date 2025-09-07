Diese Apps und Games versprechen mehr Produktivität

«Virtual Cottage» und «Spirit City: Lofi Sessions» gehören wohl zu den bekanntesten sogenannten Productivity Games. In «Virtual Cottage» sitzt der Avatar – vergleichbar mit dem Lofi Girl – in einer Hütte und tippt an einem Computer. Der Nutzer kann dazu nicht nur Musik einstellen, sondern die Atmosphäre etwa auch mit einem knisternden Feuer im Kamin, prasselnden Regen oder heulendem Wind anpassen. Zudem bietet die Oberfläche Platz für eine eigene To–do–Liste, die nacheinander abgehakt werden kann. Die Entwickler haben noch für dieses Jahr «Virtual Cottage 2» angekündigt, das laut Trailer noch mehr Features haben soll: So kann man nun die virtuelle Hütte ganz nach dem eigenen Geschmack einrichten – vom Sofa bis zur Wandfarbe.