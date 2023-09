Diese Cleaning-Routine sorgt für ein entspanntes Wochenende

Den Plan individuell auf die Wohnsituation anpassen

Natürlich gilt es, einen Wochenplan aufzustellen, der auf das jeweilige Zuhause zugeschnitten ist. Eine grössere Wohnung oder ein eigenes Haus (gegebenenfalls mit Garten) benötigen häufig mehr Aufmerksamkeit als eine Studentenwohnung. Manchmal kann es zudem effektiver sein, an zwei Tagen unter der Woche nur die täglichen Aufgaben zu erledigen und dann an einem Tag grössere Aufgaben in Angriff zu nehmen.