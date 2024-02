Diese Details enthüllte Heidi Klum schon früher über ihr Sexleben

Dieses Körperteil liebt sie an Tom am meisten

Ende 2018 war Heidi Klum – frisch verliebt in Tom Kaulitz (34) und kurz vor der offiziellen Verlobung – in der US–Talkshow von Ellen DeGeneres (66) zu Gast. In der Sendung verriet sie verschmitzt welches Körperteil ihres zukünftigen Ehemannes es ihr am meisten angetan habe. Bei einem Quiz musste sie unter Zeitdruck damals Fragen beantworten. Auf die Frage, was sie an Tom lieben würde, sagte sie grinsend: «Seinen Wiener, seinen Mund und seine Augen.» Der Begriff Wiener ist in den USA umgangssprachlich ein Synonym für Penis.