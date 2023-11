Diese deutschen Nationalparks müssen Frischluftfanatiker kennen

Wer Nationalpark hört, denkt oft als erstes an die Serengeti oder an den Yosemite–Nationalpark. Dabei gibt es auch hierzulande besonders geschützte Gebiete, die weitläufige und abwechslungsreiche Landschaften bieten. 16 Nationalparks, die nicht durch menschliche Eingriffe verändert werden, findet man in Deutschland. Hier ein paar Tipps: