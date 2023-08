Diese deutschen Stars zogen sich gleich mehrfach für den «Playboy» aus

«Sturm der Liebe»-Star Tanja Lanäus (52) ist bereits zum dritten Mal im «Playboy» zu sehen. Nach 1999 und 2019 ziert sie nun die September-Ausgabe 2023 (ab 10. August im Handel). «Mir ist wichtig, dass man zeigen kann, wenn man sich wohlfühlt - egal, wie und egal, in welchem Alter», so die Schauspielerin. Auch einige Kolleginnen sind mehrfache Wiederholungstäterinnen. Diese Promi-Damen haben mehr als zweimal für das deutsche Männermagazin die Hüllen fallen lassen - und damit ihre Körper in verschiedenen Altersstadien, nach Schwangerschaften und Geburten gezeigt.