«Diese Drombuschs»-Star Hans Peter Korff mit 82 Jahren verstorben

Über die letzten Jahrzehnte war Korff in unzähligen Film–, Serien– und Theaterproduktionen zu sehen. Die Filmdatenbank IMDb listet mehr als 160 Rollen auf. Korff trat unter anderem mehrfach im «Tatort» auf, in einer Ausgabe des «Traumschiffs» oder auch bei «Der Bulle von Tölz». In den letzten Jahren vor seinem Tod war Korff zudem als Hörspielsprecher aktiv.