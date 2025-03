«Diese Drombuschs» und Co.: Die grössten Familienserien der 80er-Jahre

«Zwei Münchner in Hamburg»

Aber mit Uschi Glas (81) und Elmar Wepper (1944–2023) zurück in nördlichere Gefilde: In «Zwei Münchner in Hamburg» verschlägt es Julia Heininger (Glas) in die Hansestadt, wo sie eine Bankfiliale leiten soll. Sie ist der Ansicht, dass ihr Konkurrent Dr. Ralf–Maria Sagerer (Wepper) etwas damit zu tun hat. Was sich da wohl noch alles entwickeln wird? In vielen der Folgen war auch der legendäre Johannes Heesters (1903–2011) zu sehen.