Diese Fashion-Farbkombis ersetzen graue Herbst-Looks

Buttergelb & Dunkelgrau

Buttergelb war schon im Sommer ein riesiges Thema und bleibt im Herbst 2025 erhalten. Besonders spannend wirkt der Ton, wenn er mit Dunkelgrau kombiniert wird. Das sommerliche Seidenkleid in Butteryellow, das man vielleicht schon im Schrank hat, verwandelt sich mit einem grauen Oversize–Blazer sofort in ein From–Summer–to–Fall–Piece.