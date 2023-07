Er wusste nicht, was Cornrows sind

«Ich habe sie gefragt, ob sie etwas mit meinen Haaren machen kann und sie sagte: ‹Möchtest du Cornrows?› und ich sagte: ‹Ja, ich weiss nicht, was das ist, aber ja.› Es war schmerzhaft, aber ich mochte sie», berichtet Beckham in dem aktuellen Interview darüber, wie die Frisur zustande kam, die heute in der Öffentlichkeit oft als kulturelle Aneignung wahrgenommen wird, wenn sie von Personen mit weisser Hautfarbe getragen wird. Ursprünglich stammen die Cornrows aus der afroamerikanischen Kultur.