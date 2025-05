Diese fünf TikTok-Fashiontrends sind 2025 den Kauf wert

Jorts: Die Rückkehr der langen Jeansshorts

Einst belächelt, jetzt wieder cool: Jorts – also Jeansshorts in Bermuda–Länge – sind zurück. Was früher als unmodisch galt, ist heute Sinnbild für modernen Casual Chic. Die neuen Modelle sind strukturierter, sitzen höher in der Taille und wirken durch cleane Schnitte fast elegant. TikTok zeigt, wie Jorts 2025 mit Blazern, Ballet Flats und Statement–Shirts zum Highlight werden.