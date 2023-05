Der «ZDF-Fernsehgarten» startet am kommenden Sonntag (7. Mai) ab 12 Uhr in eine neue Saison. Auch dieses Jahr führt Moderatorin Andrea «Kiwi» Kiewel (57) an insgesamt 19 Sonntagen durch die beliebte TV-Show, bei der wieder zahlreiche Promis und Musikstars dabei sein werden.