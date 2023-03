«Werde nie eine perfekte Kopie sein»

Die «Miss Merkel»-Bücher habe sie dann sofort gelesen und sei begeistert gewesen. Sie hoffe nun, «dass das gut läuft mit den Zuschauern», damit das Team auch den zweiten Teil, «Mord auf dem Friedhof» drehen könne. «Ich weiss, dass David Safier auch schon an einem dritten Teil schreibt. Also ich wäre begeistert, das weiterzumachen», betont Thalbach. Bei der Darstellung von Miss Merkel handle es sich klar um eine Kunstfigur, erzählt sie weiter. «Ich bin sicher, dass Frau Merkel nicht in der Uckermark Mordfälle lösen wird. Es gibt natürlich Berührungspunkte, schon rein äusserlicher Natur, aber ich werde nie eine perfekte Kopie von ihr sein. Das ist auch nicht die Intention.» Es mache ihr Spass, mit der Kunstfigur zu spielen. «Natürlich habe ich versucht, mich an der originalen Angela Merkel zu orientieren und so viel wie möglich von ihr zu übernehmen. Aber das geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Man weiss ja auch nicht alles von ihr. Das ist ja das Schöne, dass so Vieles im Dunklen liegt.»