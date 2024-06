Diese «GZSZ»-Stars haben für den «Playboy» die Hüllen fallen lassen

Sila Sahin–Radlinger setzte mit Cover ein Statement

2011 war es dann an Sila Sahin–Radlinger, für das Cover zu posieren. «Ich will mit diesen Fotos jungen Türkinnen zeigen, dass es okay ist, wenn man so lebt, wie man ist. Dass es nicht billig ist, wenn man Haut zeigt», betonte sie in der «Bild»–Zeitung nach dem ersten «Playboy»–Shooting einer türkischen Frau.