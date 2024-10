Diese Halloween-Kostüme sind 2024 im Trend

Plötzlich Prinzessin

Spätestens seit Schauspielerin Anne Hathaway (41) den dritten Teil der erfolgreichen Filmreihe «Plötzlich Prinzessin» bestätigt hat, ist sie wieder in aller Munde. In den zwei bereits veröffentlichten Filmen spielt sie Prinzessin Mia Thermopolis und nun soll sie für einen dritten Teil zurückkehren. Fans sind begeistert und somit ist klar: An Halloween als Mia Thermopolis zu gehen ist definitiv im Trend. Vor allem ein Kostüm war bereits in den vergangenen Jahren häufiger zu sehen. Hier rekreieren Fans einen Look der Prinzessin, indem sie ein kurzes weisses Kleid mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem Headset und einem Prinzessinnen–Diadem kombinieren.