Vorsicht bei Alkohol und Zigaretten!

Alkohol und Zigaretten werden im Ausland oft ganz anders gehandhabt als in Deutschland. In Frankreich etwa ist das Rauchen nicht nur in Bars und Restaurants, sondern auch an allen öffentlichen Orten verboten. Italien und Spanien ziehen nach. In Spanien gibt es auch an den Flughäfen und Bahnhöfen keine Raucherzonen mehr. Jede Gemeinde kann ausserdem selbst Rauchverbote an Stränden aussprechen. Auf Mallorca darf man zudem nicht im Auto rauchen, wenn Kinder mit an Bord sind. Die achtlose Entsorgung von Zigarettenkippen auf der Insel kann eine Geldstrafe von bis zu 200 Euro nach sich ziehen.