Diese kuscheligen Winter-Basics bringen Leben in die Winter-Garderobe

Eisige Temperaturen laden normalerweise dazu ein, sich unter Decken zu vergraben. Doch die aktuellen Trends beweisen: Gemütlichkeit und High–Fashion sind kein Widerspruch mehr. Gefragt sind Stücke, die sich wie eine Umarmung anfühlen, aber wie ein Runway–Look aussehen. Mit diesen Essentials verwandeln sich graue Wintertage in ein modisches Statement – ganz ohne zu frieren.