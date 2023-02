Grosse Bedeutung hat auch das Recycling, zum Beispiel von alten Lampen und Leuchten. Denn: Bis zu 90 Prozent der Bestandteile alter Lampen können wiederverwertet werden. Würde man alle Lampen, die in Deutschland jedes Jahr recycelt werden, an der Aussenlinie eines Fussballfeldes aneinanderreihen, könnten damit 100.000 Fussballplätze umrandet werden. Wie einfach es ist, alte oder defekte LED-Lampen wieder in Umlauf zu bringen, zeigen Vater und Tochter Wontorra gemeinsam mit Lightcycle in einem Video.