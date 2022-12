Sophia Thomalla (33) und der Tennis-Star Alexander Zverev (25) sind seit über einem Jahr ein Paar. Was die Moderatorin besonders an ihrem Freund schätzt, verrät sie in ihrem jüngsten Instagram-Post. «Du bist innerlich und äusserlich wunderschön. Was du für Kinder mit Diabetes tust, ist unglaublich», schreibt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (57) zu einem gemeinsamen Foto. Sie könnte nicht stolzer auf ihn und seine Stiftung, die Alexander Zverev Foundation, sein. Das Bild zeigt das Paar beim exklusiven Gala-Abend zugunsten seiner Stiftung Anfang Dezember.