Diese Nagel-Designs sind 2024 angesagt

Metallic–Finish

Auch Chrome–Nails sind 2024 wieder en vogue. Kein Wunder, denn durch ihr Metallic–Finish machen diese richtig was her. Im Frühling fallen die Farben ehe pastellig aus, im Sommer greifen wir zu Neon–Tönen und in der kühlen Jahreszeit kommen dunkle Farben mit changierendem Effekt zum Einsatz.