Diese Nageldesigns sind im Herbst angesagt

Animal Nails

Wer eine künstlerische Ader hat, kann sich an Nageldesigns im Animal–Look versuchen. Leoparden– und Zebramuster machen sich schliesslich nicht nur auf der Kleidung gut. Am einfachsten nachzumachen sind Schwarz–Weiss–gefleckte Nägel, die ein Kuhmuster imitieren. Neben diesen sind Schildpattmuster eine stylishe Wahl im Herbst. Der Trend kommt besonders in Form von Akzentnägeln gut zur Geltung. Nur ein bis zwei Nägel in dem Muster zu lackieren, spart praktischerweise auch Zeit und Geduld.