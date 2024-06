Doppelte Ochsenknecht-Dosis

«Diese Ochsenknechts» und «Unser Hof»: Termine für neue Staffeln fest

Bei Familie Ochsenknecht ist immer was los – deswegen geht die hauseigene Realityshow «Diese Ochsenknechts» in Frühjahr 2025 in die vierte Runde. Auch das Spin–off «Unser Hof» wartet mit neuen Folgen auf.