Diese Persönlichkeiten lagen 2022 bei Amazons Alexa im Trend

Die Top Ten der meistgesuchten Persönlichkeiten

Google hatte kürzlich in seinem Jahresrückblick 2022 öffentlich gemacht, dass die Invasion russischer Truppen in die Ukraine zu besonders vielen Suchanfragen geführt hatte. Der russische Präsident Wladimir Putin (70) hatte zudem die Liste der Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse 2022 im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist, angeführt. Auch Alexa-Nutzerinnen und -Nutzer haben in diesem Jahr laut Amazon besonders häufig nach Putin gefragt.