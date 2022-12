Diese Promi-Podcasts sorgten 2022 für Schlagzeilen

«Laura und Pietro - On Off»

Seit dem Sommer haben auch Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria ihren eigenen Podcast «Laura und Pietro - On Off», in dem sie unter anderem über ihre Beziehung sprechen. Die beiden, die gerade ein gemeinsames Kind erwarten, erzählten in der ersten Folge Anfang September beispielsweise, wie sie sich kennengelernt haben. Im November machte Laura Maria öffentlich, dass ihr Pietro elf Punkte in Flensburg habe. Auch über Schlagzeilen und Skandälchen sprechen sie. Anfang Dezember sagte der Sänger etwa, man habe ihn zuletzt «in so ein komisches Licht stellen wollen. Hat leider nicht funktioniert, wie man sich das gewünscht hat».