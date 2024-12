Diese Prominenten haben 2024 ihre Memoiren veröffentlicht

Liz Truss (49)

Die Politikerin war nicht einmal zwei Monate lang Premierministerin in Grossbritannien – ging jedoch für immer in die Geschichtsbücher ein. Als sie am 6. September 2022 auf Schloss Balmoral von Queen Elizabeth II. (1926–2022) zur Premierministerin ernannt wurde, entstand das letzte offizielle Foto der legendären Monarchin. Zwei Tage später starb sie nach 70 Jahren auf dem Thron. In ihrem Buch «Ten Years to Save the West», das am 16. April 2024 auf den Markt kam, enthüllt Truss, dass die Königin ihr bei dem historischen Treffen empfohlen habe, ihr Tempo zu zügeln. Zudem habe die Queen sie gewarnt, «dass das Amt des Premierministers unglaublich altern lasse». Ihr plötzlicher Tod sei dann ein «tiefer Schock» gewesen. Zwar habe die 96–Jährige bei dem Treffen gebrechlich gewirkt, jedoch sehr «wachsam»: «Wir haben etwa 20 Minuten damit verbracht, über Politik zu diskutieren. Sie hatte ein Gespür für alles, was geschah, und war ausserdem scharfsinnig und witzig.»