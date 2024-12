Diese Promis haben 2024 «Ja» gesagt

Geheiratet wurde in Portofino. «Es ist einer der romantischsten Orte, an denen ich je gewesen bin. Wir leben in Italien und waren vergangenen Sommer ein paar Mal in Portofino. Wir hätten Venedig, Rom oder den Comer See wählen können, aber unsere stärkste Bindung galt Portofino», so Becker. Die Flitterwochen wurden auf der italienischen Insel Capri verbracht, wie der 57–Jährige selbst auf seinem Instagram–Account teilte.