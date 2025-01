Diese Promis hatten gesundheitliche Probleme im Dschungelcamp

Cora Schumacher und Heinz Hoenig hatten vergangene Staffel Probleme

2024 verliess etwa Cora Schumacher (48) überraschend nach nur drei Tagen das Camp freiwillig, weil es ihr nicht gut ging. Zwar erklärte Dr. Bob, der eigentlich Bob McCarron (74) heisst, in der Sendung: «Meine Kollegen und auch ich haben sie untersucht, jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag. Unserer Einschätzung nach war sie fit genug, es gibt also keine medizinischen Gründe für ihren Auszug.» Doch dem widersprach die Ex–Frau von Ralf Schumacher (49) energisch. Mit heiserer Stimme und Husten meldete sie sich nach ihrem Ausstieg in einer Instagram–Story zu Wort. Dr. Bob habe sie «überhaupt gar nicht untersucht». Er sei ja auch gar kein Arzt und könne keine medizinische Bewertung abgeben. Sie betonte, dass ihr die Folgen einer Post–Covid–Erkrankung in Australien zu schaffen machten.