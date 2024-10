Diese Promis verlobten sich live im TV

«Für mich bist du das Beste, was mir in meinem ganzen Leben jemals passiert ist. Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen, obwohl ihr die liebsten Menschen der Welt seid. Es hat so viele Jahre gedauert, bis ich zu dem Menschen wurde, der ich jetzt bin. Deswegen möchte ich dich heute fragen, ob du meine Frau werden willst», sagte er in der Show... Noch im selben Jahr gaben die beiden sich das Jawort.