«Brilliance» ist ein Herzensprojekt von Will Smith

Will Smith sollte bereits in den 2010er Jahren die Hauptrolle in einer Adaption des Romans «Brilliance» übernehmen, jedoch scheiterte das Projekt damals vor dem Start der Dreharbeiten und die Filmrechte gingen zurück an den Autor. Nun erhält Smith also abermals die Chance, die Figur Nick Cooper zu verkörpern. Der Film «Emancipation» könnte derweil im Dezember dieses Jahres oder zu Beginn des kommenden doch noch veröffentlicht werden, wie «Deadline» zudem erfahren haben will.