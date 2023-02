Brendan Fraser (54, «The Whale») hat in der SiriusXM-Radioshow von Howard Stern (69) über seinen autistischen Sohn Griffin (20) gesprochen. «Als wir nach 22 oder 24 Monaten von der Diagnose erfuhren, war ich, gelinde gesagt, niedergeschlagen. Die erste Reaktion, die ich hatte, war: Ich möchte wissen, wie ich das beheben kann. Welche Heilung gibt es? Was bedeutet das?», erzählte der Schauspieler laut «People» über die mit viel Unsicherheit einhergehende Anfangszeit. «Du machst dir selbst Vorwürfe und denkst: ‹Es sind meine Gene› oder ‹Ich habe im College Gras geraucht›. Du fängst an, dir selbst die Schuld für die Gründe zu geben.»