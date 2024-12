Diese Schauspieler feierten 2024 ein Serien-Comeback

Hardy Krüger jun. (56)

Nach seinem Abschied bei der ARD–Telenovela «Rote Rosen» im Jahr 2023 war der Schauspieler ab August in der RTL–Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zu sehen. Zwar tauchte seine Rolle Lars Seefeld, ehemals Brunner, nach dramatischen Vorkommnissen ab, jedoch kehrte er in einer Spezial–Ausgabe in Spielfilmlänge am 5. Dezember noch einmal als Bösewicht zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet er, dass er sich eine weitere Rückkehr zu «GZSZ» vorstellen könne: «Ich wäre sofort am Start.» Er habe aktuell aber auch einige andere Projekte. So laufe sein Café in Berlin–Köpenick weiter, im Frühjahr erscheine sein neues Buch und er stehe bald im Schlossparktheater Berlin mit dem Stück «Tausche Fisch gegen Fahrrad» auf der Bühne.