Diese sieben Fehler sollte man im Winter unbedingt vermeiden

Draussen herrscht klirrende Kälte, auf den Scheiben liegt Frost. Jetzt heisst es: Einmummeln und abwarten, bis der Frühling kommt? Nicht ganz. Viele unserer instinktiven Strategien gegen die Kälte – vom heissen Bad bis zum gemütlichen Glühwein – bewirken aber leider genau das Gegenteil von dem, was wir beabsichtigen. Wer gesund, warm und sicher durch die Frostperiode kommen will, sollte diese sieben typischen Winterfallen kennen.