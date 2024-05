Taylor Swift und Friends

Laut «TMZ» waren sowohl Taylor Swift (34) als auch ihr neuer Partner Travis Kelce (36) zur Met Gala eingeladen, unabhängig voneinander. Es wäre ihr offizielles Debüt als Paar bei einer Veranstaltung gewesen. Doch nachdem Kelce am Wochenende schon alleine bei der Formel 1 in Miami unterwegs war, wurde auch nichts aus dem Pärchenabend am Montag in New York.