Diese Stars übernehmen die RTL-Show zusammen mit den Zarrellas

Bereits bekannt war, dass Giovanni Zarrella (47) und Ehefrau Jana Ina (48) in der nächsten Ausgabe der Show dabei sein werden. Für den Sänger ist es eine besondere Freude, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten, wie er im Interview mit «RTL» verrät: «Wir sehen uns gerade so wenig, weil wir beide gerade so viel arbeiten. Es ist schön, dass wir nächste Woche zusammen arbeiten dürfen, das freut mich!»