Diese Tänze präsentieren die Paare im «Let's Dance»-Finale

Das dritte Finalpaar Mathias Mester und Renata Lusin tanzen der Jury eine Rumba zu «It Must Have Been Love» von Roxette vor. Ihr Lieblingstanz ist ein Paso Doble zu «The Final Countdown» von Europe. Das Thema ihres Freestyles lautet «Die Schlümpfe». Musikalisch werden sie von «Mambo #5» von «Die Schlümpfe», «They‹re Coming» von Christopher Lennertz (50), «I›m too smurfy» von Right Said Fred und «Party Rock Anthem» von LMFAO begleitet.