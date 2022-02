Diese Tanzprofis machten abseits von «Let's Dance» Karriere

Ekaterina Leonova

Viele Fans dürfte diese Rückkehr besonders freuen: Ekaterina Leonova startete ihre «Let's Dance»-Karriere 2013 und wurde zum erfolgreichsten Profi. Dreimal in Folge gewann sie die Show, 2017 mit Gil Ofarim (39), 2018 mit Ingolf Lück (63) und 2019 mit Pascal Hens (41). 2020 und 2021 war sie nicht in dem Format zu sehen. Dafür zeigte sich die Tänzerin, die auch als Model arbeitet, ihren Fans und 204.000 Instagram-Followern in anderen TV-Sendungen. Die gebürtige Russin nahm an «Das grosse Promibacken», «RTL Sommerspiele 2021» oder «Unbreakable» teil. In der neuen Medical-Drama-Serie «Der Schiffsarzt» (RTL+) wird die 34-Jährige zudem demnächst ihr Schauspieldebüt feiern.