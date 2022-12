Diese Todesfälle haben uns 2022 erschüttert

Wolfgang Petersen starb am 12. August an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der deutsche Filmregisseur und Drehbuchautor, der in Hollywood berühmt war, sei in den Armen seiner Frau Maria friedlich in seinem Haus in Brentwood, Kalifornien, eingeschlafen, hiess es. Der 81-Jährige war an der Produktion von zahlreichen erfolgreichen Filmen beteiligt, darunter «Das Boot» und «Troja».