Diese Weihnachtstraditionen pflegen die Stars

Die Sache mit dem Weihnachtsbaum

Das Thema Christbaum sorgt auch bei Jana (38) und Thore Schölermann (41) jedes Jahr für Diskussionen. «Wir fällen einen Baum zusammen, beziehungsweise den muss Thore immer fällen», erklärt Jana. Der Streitpunkt dabei: die Grösse. «Ja, das ist auch traditionell: Er ist zu gross und wir müssen ihn kürzen», gibt Thore zu. Nach getaner Arbeit wird es gemütlich: «Dann gibt es immer draussen am Feuer etwas zu trinken.» Kulinarisch hat Jana klare Prioritäten: «Knödel müssen immer dabei sein, ohne Knödel ist es einfach kein Weihnachten. Das ist wichtiger als der Weihnachtsbaum.» Am ersten Weihnachtsfeiertag geniesst das Paar dann den Morgen im Pyjama – für Jana ein absolutes Highlight.