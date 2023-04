Prinzessin Anne wird direkt hinter der Königskutsche reiten

Als «persönliche Adjutantin» seiner Majestät wird die Prinzessin am 6. Mai hinter der Kutsche von König Charles III. und Königin Camilla (75) reiten, nachdem sie in der Westminster Abbey gekrönt wurden. Während das Königspaar in der «Golden State»-Kutsche zurück zum Buckingham Palast fährt, führt Anne die Prozession mit 6.000 Angehörigen der Streitkräfte an. Die besondere Rolle reicht in das 15. Jahrhundert der Tudor-Zeit zurück. Damals wurden zwei Offiziere - ein Goldstab und ein Silberstab - in der Nähe des Monarchen platziert, um ihn vor Gefahren zu schützen.