Diese Wintersport-Dokus in der Mediathek machen Lust auf Olympia

Die Olympischen Winterspiele rücken immer näher. Für viele Wintersportlerinnen und –sportler zählen die im Regelfall alle vier Jahre ausgetragenen Wettkämpfe zu den wichtigsten Ereignissen ihrer Karriere. Und im Kampf um die Medaillen fiebern auch Millionen vor den Fernsehern mit.
Wovon wohl die wenigsten eine Vorstellung haben, sind die Anstrengungen bei den Vorbereitungen der Athletinnen und Athleten auf die Spiele – und was es ihnen abverlangt, dabei sein zu können. In der Mediathek von ARD und ZDF gibt es einige spannende Dokumentationen, die einen interessanten Einblick hinter die Kulissen des Wintersports bieten und richtig Lust auf Olympia machen.
«OnlyBob»: Mit OnlyFans zu Olympia
Lisa Buckwitz (31) darf sich Hoffnungen auf die Goldmedaille im Bobfahren machen. Die Dokumentation «OnlyBob» zeigt, wie sie sich den Traum erfüllen will und wie schwierig es ist, im Bobsport ohne Nebeneinkünfte zu bestehen. Um sich den Leistungssport leisten zu können, ist Buckwitz nämlich eine Kooperation mit der Plattform OnlyFans eingegangen, die vorwiegend für Erotik–Inhalte bekannt ist. «Der Olympia–Traum hat seinen Preis», heisst es in der Mediathek zu der Doku.
«Powerplay – Das beste Eishockey–Team für Olympia»
Rund acht Jahre nach dem überraschenden Silbererfolg bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Jahr 2018 eröffnet sich für die deutsche Eishockey–Nationalmannschaft erneut die Chance auf eine mögliche Medaille. Für die Dokumentation «Powerplay – Das beste Eishockey–Team für Olympia» wurde die Mannschaft um NHL–Star Leon Draisaitl (30) über ein Jahr hinweg auf dem Weg zu den diesjährigen Spielen begleitet. Der Film gewährt intensive Einblicke in den Nominierungsprozess, in Teamdynamiken und in die Balance zwischen hohen Erwartungen und sportlicher Realität. Im Fokus steht Bundestrainer Harold «Harry» Kreis (67), der vor der Herausforderung steht, aus einem grossen Kandidatenkreis eine Mannschaft zu bestimmen, die konkurrenzfähig ist.
«Fly – Skispringen hautnah»: Vierschanzentournee in Vorbereitung auf Olympia
Die vierteilige Doku–Serie «Fly» begleitet deutsche Skispringerinnen und Skispringer durch die Saison 2024/25 direkt vor Olympia und gewährt Einblicke hinter die Kulissen und an Orte, an denen zuvor keine Kameras liefen. Die Männer um Olympiasieger Andreas Wellinger (30) und Pius Paschke (35) starten stark in die Saison. Bei den Frauen müssen sich Katharina Schmid (29) und Selina Freitag (24) bei der «Two Nights Tour» beweisen.
«Big Dreams»: Wie hart es ist, Profi zu werden
Die jungen Greta Sachsenröder und Romy Ertl gehören zu den grössten Nachwuchstalenten der deutschen Skisportlerinnen und –sportler. Das ZDF begleitet die beiden DSV–Rennläuferinnen in der Doku «Big Dreams» auf der langen Route Richtung Profi. Über Gletschertraining im Sommer bis hin zu Vorbereitungen auf den Rennwinter neben dem Unterricht im Ski–Internat zeigt die Serie gut, wie speziell und fordernd der Übergang in den Profisport ist.
«Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission»: Nah dran an den Stars
«Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission» begleitet das deutsche Team durch eine emotionale Biathlon–Saison, zeigt den harten Konkurrenzkampf, persönliche Rückschläge und triumphale Momente wie den spektakulären Gesamtweltcupsieg von Franziska Preuss (31). Die WM in Lenzerheide steht im Zentrum und neben den Erfolgen und Rückschlägen spielt auch ein Streit im Team der Männer eine Rolle.
Ob Skispringen, Biathlon oder Eishockey – die aktuellen Wintersport–Dokus geben intensive Einblicke in das Leben der Sportlerinnen und Sportler. Ein Besuch in der Mediathek kann für Fans lohnen und die Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele noch steigern.